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Трамп встретится с президентами Латвии, Литвы и Эстонии

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Американский президент и лидеры трех стран в рамках Балтийского саммита отпразднуют 100-ю годовщину независимости Латвии, Литвы и Эстонии.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп 3 апреля примет в Белом доме лидеров Эстонии, Латвии и Литвы в рамках Балтийского саммита, передает Голос Америки.
 
Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах сообщил, что Трамп и президенты трех стран Балтии отпразднуют 100-ю годовщину независимости Латвии, Литвы и Эстонии.
 
Саммит будет посвящен преимущественно достижениям стран Балтии с момента обретения независимости. Также планируется обсудить сотрудничество в сфере бизнеса, торговли, энергетики и культуры и необходимость укрепления безопасности этих стран.
 
Эстония, Латвия и Литва отсчитывают 100 лет своей независимости от 1918 года, хотя с 1944 по 1991 годы они находились под властью СССР.

Тиллерсон и представители стран Балтии обсудили угрозу со стороны РФ
 
Ранее сообщалось, что США будут поддерживать Литву, Латвию и Эстонию в противодействии попыткам России вмешиваться в дела этих стран.  

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Теги: США, Латвия, Эстония, Литва, Дональд Трамп, страны Балтии
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Источник: korrespondent.net

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