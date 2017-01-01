Трамп встретится с президентами Латвии, Литвы и Эстонии

Американский президент и лидеры трех стран в рамках Балтийского саммита отпразднуют 100-ю годовщину независимости Латвии, Литвы и Эстонии.

Президент США Дональд Трамп 3 апреля примет в Белом доме лидеров Эстонии, Латвии и Литвы в рамках Балтийского саммита, передает Голос Америки

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах сообщил, что Трамп и президенты трех стран Балтии отпразднуют 100-ю годовщину независимости Латвии, Литвы и Эстонии.

Саммит будет посвящен преимущественно достижениям стран Балтии с момента обретения независимости. Также планируется обсудить сотрудничество в сфере бизнеса, торговли, энергетики и культуры и необходимость укрепления безопасности этих стран.





Тиллерсон и представители стран Балтии обсудили угрозу со стороны РФ Эстония, Латвия и Литва отсчитывают 100 лет своей независимости от 1918 года, хотя с 1944 по 1991 годы они находились под властью СССР.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet