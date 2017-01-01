Суд отказал защите порноактрисы в допросе Трампа

Сторми Дэниэлс утверждает, что Трамп вступал с ней в интимные отношения в 2006 году, а во время президентской кампании 2016 года ей заплатили за молчание.

Суд отказал защите порноактрисы Стефани Клиффорд, более известной под псевдонимом Сторми Дэниэлс, в вызове президента США Дональда Трампа на допрос, передает CNBC News.

По данным телеканала, отказ связан с тем, что суд пока не получил необходимых документов от адвокатов Трампа. Последние хотят подать ходатайство с просьбой о передаче дела в арбитраж.

В свою очередь защита Дэниэлс заявила, что они повторно направят прошение о вызове президента на допрос.

Ранее Дэниэлс подала в суд на адвоката Майкла Коэна, который представляет интересы Трампа.

Напомним, в 2016 году, в разгар избирательной кампании будущего президента, Дэниэлс получила 130 тысяч долларов за молчание о связи с Трампом.



Трамп выиграл суд у порноактрисы

Адвокат президента Майкл Коэн подтвердил, что платил актрисе эти деньги, однако отрицает тот факт, что Трамп вступал в интимные отношения с Дэниэлс.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet