Тело основателя МММ Мавроди никто не забирает из морга

Основателя МММ Сергея Мавроди могут похоронить в безымянной могиле за счет бюджета, поскольку за его телом не пришел ни один родственник.

За телом основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди до сих пор никто не обращался в морг в Москве, сообщают российские СМИ.

Тело может храниться в морге в течение семи дней. Если за этот срок никто не пожелает забрать его, Мавроди будет похоронен за государственный счет.





Минфин предупредил о новом мошенничестве с МММ Ранее стало известно, что младший брат Мавроди Вячеслав запретил хоронить своего родственника рядом с родителями.

Напомним, Мавроди скончался 26 марта в Московской Боткинской больнице. Его нашли на автобусной остановке. Основатель МММ жаловался на острую боль в сердце, был слаб и не мог самостоятельно передвигаться, его отвезли в больницу.

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