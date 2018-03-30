Тело основателя МММ Мавроди никто не забирает из морга
Основателя МММ Сергея Мавроди могут похоронить в безымянной могиле за счет бюджета, поскольку за его телом не пришел ни один родственник.
Тело может храниться в морге в течение семи дней. Если за этот срок никто не пожелает забрать его, Мавроди будет похоронен за государственный счет.
Ранее стало известно, что младший брат Мавроди Вячеслав запретил хоронить своего родственника рядом с родителями.
Минфин предупредил о новом мошенничестве с МММ
Минфин предупредил о новом мошенничестве с МММ
Напомним, Мавроди скончался 26 марта в Московской Боткинской больнице. Его нашли на автобусной остановке. Основатель МММ жаловался на острую боль в сердце, был слаб и не мог самостоятельно передвигаться, его отвезли в больницу.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент