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Тело основателя МММ Мавроди никто не забирает из морга

Комментариев: 1
Основателя МММ Сергея Мавроди могут похоронить в безымянной могиле за счет бюджета, поскольку за его телом не пришел ни один родственник.
основатель МММ Сергей Мавроди
основатель МММ Сергей Мавроди
wordyou.ru
 
За телом основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди до сих пор никто не обращался в морг в Москве, сообщают российские СМИ.
 
Тело может храниться в морге в течение семи дней. Если за этот срок никто не пожелает забрать его, Мавроди будет похоронен за государственный счет.
 
Ранее стало известно, что младший брат Мавроди Вячеслав запретил хоронить своего родственника рядом с родителями.

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Напомним, Мавроди скончался 26 марта в Московской Боткинской больнице. Его нашли на автобусной остановке. Основатель МММ жаловался на острую боль в сердце, был слаб и не мог самостоятельно передвигаться, его отвезли в больницу.

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Теги: Москва, смерть, Мавроди, МММ, морг
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
страхшоссе    30.03.2018, 02:27
Оценка:  +1
страхшоссе
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