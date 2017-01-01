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Угроза возникновения цунами объявлена в Папуа-Новой Гвинее

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По данным американских специалистов, в отдельных районах Папуа-Новой Гвинеи могут возникнуть волны, превышающие уровень прилива на один метр.
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение и ожидается цунами
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение и ожидается цунами
Getty Images
 
Угроза возникновения цунами объявлена после землетрясения магнитудой 7,2 у восточных берегов Папуа-Новой Гвинеи.
 
Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США сообщает о возможности возникновение волн, превышающих уровень прилива на один метр, в отдельных районах Папуа-Новой Гвинеи.
 
Цунами высотой до 0,3 метра также ожидается на Соломоновых островах.

Ученые нашли самую старую жертву цунами
 
Напомним, ранее ученые установили причины появления гигантских цунами, высота которых достигает 20 метров.

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Теги: Папуа-Новая Гвинея, угроза цунами, цунами, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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