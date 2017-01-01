Угроза возникновения цунами объявлена в Папуа-Новой Гвинее

По данным американских специалистов, в отдельных районах Папуа-Новой Гвинеи могут возникнуть волны, превышающие уровень прилива на один метр.

У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение и ожидается цунами Getty Images

Угроза возникновения цунами объявлена после землетрясения магнитудой 7,2 у восточных берегов Папуа-Новой Гвинеи.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США сообщает о возможности возникновение волн, превышающих уровень прилива на один метр, в отдельных районах Папуа-Новой Гвинеи.





Ученые нашли самую старую жертву цунами Цунами высотой до 0,3 метра также ожидается на Соломоновых островах.

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