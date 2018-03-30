РФ разорвала соглашение с Украиной о поставках оружия

МИД РФ распространил сообщение о том, что прекращено действие правительственного соглашения между Украиной и Россией о порядке взаимных поставок вооружений.

Российская Федерация разорвала отношения с Украиной, касающиеся взаимных поставок вооружения и военной техники, составляющих и услуг военного назначения. Об этом передает официальный интернет-портал правовой информации РФ.

"Прекращено действие соглашения между правительствами Российской Федерации и Украины о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставления услуг военного назначения", – говорится в сообщении.



Россия пригрозила высылкой украинских дипломатов

Напомним, ранее МИД Украины подготовил предложение по денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией и представил план выхода из структур СНГ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet