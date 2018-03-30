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РФ разорвала соглашение с Украиной о поставках оружия

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МИД РФ распространил сообщение о том, что прекращено действие правительственного соглашения между Украиной и Россией о порядке взаимных поставок вооружений.
Министерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел России
МИД РФ

Российская Федерация разорвала отношения с Украиной, касающиеся взаимных поставок вооружения и военной техники, составляющих и услуг военного назначения. Об этом передает официальный интернет-портал правовой информации РФ.

"Прекращено действие соглашения между правительствами Российской Федерации и Украины о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставления услуг военного назначения", – говорится в сообщении.

Россия пригрозила высылкой украинских дипломатов

Напомним, ранее МИД Украины подготовил предложение по денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией и представил план выхода из структур СНГ.

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Теги: Россия, Украина, армия и вооружение, соглашение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    30.03.2018, 04:16
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Значит теперь "гумконвои" на Донбасс слать не будут?
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