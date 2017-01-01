Россия снова испытала новую ядерную ракету Сармат

При весе свыше 200 тонн Сармат имеет короткий активный участок полета, что замедляет ее перехват средствами ПРО. Полет ракеты не ограничен по дальности.

На космодроме Плесецк в Архангельской области РФ прошли вторые бросковые испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 Сармат. Об этом сообщает официальный печатный орган Минобороны России, газета Красная Звезда.

Отмечается, что в ходе испытаний подтвердились характеристики ракеты на начальном этапе полета.

"Очередные испытания позволили подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета ракеты. Кроме того, ракетные войска стратегического назначения оценили правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса", – говорится в сообщении.



Ракета Сармат весит 200 тонн, она несет больше боеголовок, чем другие модели, преодолевает существующие системы ПРО. Полет ракеты не ограничен по дальности.

Напомним, об успешном испытании ракеты Сармат объявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Во время его выступления были впервые показаны кадры пуска ракеты. Российский лидер отметил, что систем, способных отразить удар Сармата, пока не существует.

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