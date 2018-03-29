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США могут уйти из Сирии очень скоро – Трамп

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По словам президента Дональда Трампа, Соединенные Штаты уйдут из Сирии после разгрома террористической группировки "Исламское государство".
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут уйти из Сирии после разгрома террористической группировки "Исламское государство", сообщает CNN.

"Мы вышибаем дух из ИГ, мы уйдем из Сирии очень скоро. Пусть другие люди теперь позаботятся об этом. Мы вернемся в свою страну, в которой хотим быть", – сказал он.

Трамп также подчеркнул, что "Исламское государство" потеряет 100% занятой ею территории.

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Напомним, ранее Трамп заявил, что коалиция отвоевала у боевиков ИГ почти всю захваченную территорию в Сирии и Ираке.

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Теги: США, Трамп, Конфликт в Сирии, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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