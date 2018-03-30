В Австралии упал воздушный шар: пострадали девять человек
Инцидент произошел утром в пятницу, 30 марта. Всех пострадавших в результате падения шара госпитализировали с переломами и травмами позвоночника.
Девять человек пострадали при крушении воздушного шара в районе Хантер-Вэлли (Охотничья долина) в Австралии, сообщает Sidney Morning Herald.
Пострадавшие госпитализированы с переломами и повреждениями позвоночника.
Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.
В Египте упал воздушный шар, есть жертвы
В Египте упал воздушный шар, есть жертвы
Напомним, ранее в США упал и загорелся воздушный шар с людьми.
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