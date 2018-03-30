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В Австралии упал воздушный шар: пострадали девять человек

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Инцидент произошел утром в пятницу, 30 марта. Всех пострадавших в результате падения шара госпитализировали с переломами и травмами позвоночника.
Воздушный шар
Воздушный шар
abc.net.au
 
Девять человек пострадали при крушении воздушного шара в районе Хантер-Вэлли (Охотничья долина) в Австралии, сообщает Sidney Morning Herald.
 
Пострадавшие госпитализированы с переломами и повреждениями позвоночника.
 
Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.

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Теги: Австралия, авария, воздушный шар, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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