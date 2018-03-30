В Австралии упал воздушный шар: пострадали девять человек

Инцидент произошел утром в пятницу, 30 марта. Всех пострадавших в результате падения шара госпитализировали с переломами и травмами позвоночника.

Воздушный шар abc.net.au

Корреспондент