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Саудовская Аравия предупредила о возможной войне с Ираном

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Наследный принц Саудовской Аравии призвал международное сообщество к более жестким санкциям против Ирана. Эр-Рияд обвиняет Тегеран в поставке оружия в Йемен.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд предупредил о возможности военного конфликта с Ираном через 10-15 лет, сообщает РИА Новости.
 
Наследник престола призвал международное сообщество к более жестким санкциям против Ирана, чтобы избежать военного противостояния в регионе.
 
"Мы должны добиться этого, чтобы избежать военного конфликта. Если мы не сумеем этого сделать, у нас через 10-15 лет, вероятно, начнется война с Ираном", – заявил принц в интервью Wall Street Journal.
 
Саудовская Аравия обвиняет Иран в незаконной поставке вооружения, в том числе ракет, повстанцам в Йемене.

Саудовская Аравия грозится создать ядерную бомбу
 

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Теги: Ближний Восток, Иран, Саудовская Аравия, принц
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Источник: korrespondent.net

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