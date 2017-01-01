Саудовская Аравия предупредила о возможной войне с Ираном

Наследный принц Саудовской Аравии призвал международное сообщество к более жестким санкциям против Ирана. Эр-Рияд обвиняет Тегеран в поставке оружия в Йемен.



Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд предупредил о возможности военного конфликта с Ираном через 10-15 лет, сообщает Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд предупредил о возможности военного конфликта с Ираном через 10-15 лет, сообщает РИА Новости

Наследник престола призвал международное сообщество к более жестким санкциям против Ирана, чтобы избежать военного противостояния в регионе.

"Мы должны добиться этого, чтобы избежать военного конфликта. Если мы не сумеем этого сделать, у нас через 10-15 лет, вероятно, начнется война с Ираном", – заявил принц в интервью Wall Street Journal.





Саудовская Аравия грозится создать ядерную бомбу Саудовская Аравия обвиняет Иран в незаконной поставке вооружения, в том числе ракет, повстанцам в Йемене.

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