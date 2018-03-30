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Россия запустила на орбиту военный спутник

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Пуск ракеты-носителя Союз-2.1в выполнил боевой расчет ВКС с пусковой установки №4 площадки №43 Северного космодрома.

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В России ракета-носитель легкого класса Союз-2.1в с военным космическим аппаратом успешно стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области и вывела его на расчетную орбиту. Выведение космического аппарата на целевую орбиту займет несколько часов, сообщает Минобороны РФ в пятницу, 30 марта.

“Пуск ракеты-носителя выполнил боевой расчет Воздушно-космических сил с пусковой установки №4 площадки №43 Северного космодрома“, – говорится в сообщении.

Общее руководство пуском ракеты осуществлял командующий Космическими войсками – заместитель главнокомандующего ВКС генерал-полковник Александр Головко.

По данным Минобороны, “все предстартовые операции и старт РКН Союз-2.1в прошли в штатном режиме, средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя“.

Это первый пуск ракеты-носителя Союз-2, проведенный в 2018 году с космодрома Плесецк.

Напомним, 21 марта Россия запустила с космодрома Байконур ракету Союз-ФГ с экипажем для МКС.

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Теги: Россия, Минобороны, спутник, орбита, ракета, ракета-носитель
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Комментариев (1)
Woodbrother    30.03.2018, 09:48
Оценка:  -1
Woodbrother
Ракета Сергея Королева-Вернера фон Брауна все еще летает !
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