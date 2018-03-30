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Белый дом отреагировал на высылку дипломатов из РФ

Комментариев: 1
Власти США предвидели решение Москвы о высылке 60 американских дипломатов. В Госдепе считают, что "Россия решила изолировать себя и дальше".
Белый дом
Белый дом
washingtontimes.com

Решение Москвы выслать 60 американских дипломатов было ожидаемым. Этот шаг означает дальнейшее ухудшение российско-американских отношений.

Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома, обнародованном в пятницу, 30 марта.

“Сегодняшние российские действия по высылке американских дипломатов еще больше ухудшают отношения между США и Россией. Выдворение незадекларированных российских разведчиков Соединенными Штатами и еще более чем двумя десятками стран-партнеров и союзников по НАТО на этой неделе было адекватным ответом на атаку России в Соединенном Королевстве“, – говорится в заявлении.

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Также в заявлении утверждается, что власти США предвидели такую реакцию Москвы. “США разберутся с этим“, – добавили в Белом доме.

Чуть ранее представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт назвала российский ответ “необоснованным“ и пригрозила дальнейшими мерами Вашингтона против РФ. “Россия решила изолировать себя и дальше. Мы рассмотрим опции“, – подчеркнула Нойерт.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия зеркально выдворит дипломатов тех стран, которые объявили о высылке российских в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля. В частности, объявленные персона нон грата 60 американских дипломатов должны покинуть Россию до 5 апреля. Кроме того, РФ требует от США за два дня освободить здание генконсульства в Санкт-Петербурге.

 

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Теги: Россия, США, Москва, Белый Дом, видео, Дипломатия, Вашингтон
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Комментариев (1)
Via_dolorosa    30.03.2018, 09:48
Оценка:  -1
Via_dolorosa
Ну и как теперь Визы будут получать наши Северные Соседи в ненавистную пендосию. Не все ведь сидят в Рязани на сушках та бубликах, многие хотят и на Брайтон к родственникам да и по бизнесу. Сами себе на яйца наступили.
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