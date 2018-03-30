Пожар в Кемерово: задержана гендиректор компании-собственника здания ТРЦ

Юлия Богданова якобы оказывает давление на сотрудников ТРЦ Зимняя Вишня ради показаний против своих подчиненных и пытается избежать ответственности.

В России задержана генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината Юлия Богданова. Именно этому предприятию принадлежит здание торгового центра Зимняя вишня, в котором 25 марта произошел пожар, повлекший человеческие жертвы.

Об этом сообщает Следственный комитет РФ в пятницу, 30 марта.

"В ходе следствия установлено, что Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания. Богданова при этом, всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи провели обыск в жилище Богдановой.

Как пишет Интерфакс, ранее на судебных заседаниях об избрании мер пресечения пятерым задержанным по делу о пожаре в Зимней вишней управляющая ТРЦ Надежда Судденок, техдиректор центра Георгий Соболев и Игорь Полозиненко – руководитель компании Системный интегратор, обслуживавшей сигнализацию в ТРЦ, заявляли, что Богданова оказывает давление на сотрудников ради показаний против своих подчиненных, пытается избежать ответственности.

"Богданова влияет на сотрудников, что они начали давать такие показания. Богданова пытается свалить всю вину на меня", – сказала Судденок.

Напомним, 25 марта произошел пожар в ТРЦ Зимняя вишня в Кемерово. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

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