Сбой Telegram: пользователи ответили мемами

На глобальный сбой в работе Telegram, который произошел 29 марта по всему миру, пользователи ответили мемами и шутками. Лучшие приколы о сбое Telegram в подборке Корреспондент.net.

В четверг, 29 марта, по всему миру перестал работать мессенджер Telegram. После жалоб от пользователей Сеть заполнили мемы, посвященные сбою Telegram. Корреспондент.net собрал самые смешные и интересные приколи и реакции в соцсетях.

Пользователи Telegram предположили, что мессенджер устал и прилег отдохнуть. Другие изобразили Telegram в виде ленивого животного, которое не хочет подниматься без пинка.

В Сети появились мемы на которых изображен значок Telegram прикрытий листом подорожника. Так пользователи выразили свое мнение, что мессенджер нужно "полечить".

Ранее Корреспондент сообщал о том, что Павел Дуров объяснил, почему не работает Telegram. Не обошли стороной пользователи Сети и создателя мессенджера Павла Дурова. Некоторые предположили, что сбой работе Телеграмм связан с требованием ФСБ России выдать ключи шифрования мессенджеров.

Учения "Запрещённый телеграм" начались. ЭТО УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА — полковник (@KySTbI) 29 марта 2018 г. Ходят слухи, что Дуров удалил телеграм, после того как послушал новый трек Элджея про телеграм. — Vyacheslav Naumenko (@cyxarik) 29 марта 2018 г.

Масштабный сбой в работе Telegram произошел в четверг, 29 марта, по всему миру. Мессенджер перестал работать примерно в 11:00 по киевскому времени.

Трудности с входом и отправлениями сообщений в Телеграме наблюдаются в Украине, России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Германии, Казахстане, США, Таиланде, Малайзии, Индии, Бразилии и других странах.