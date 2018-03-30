Сбой Telegram: пользователи ответили мемами
В четверг, 29 марта, по всему миру перестал работать мессенджер Telegram. После жалоб от пользователей Сеть заполнили мемы, посвященные сбою Telegram. Корреспондент.net собрал самые смешные и интересные приколи и реакции в соцсетях.
Пользователи Telegram предположили, что мессенджер устал и прилег отдохнуть. Другие изобразили Telegram в виде ленивого животного, которое не хочет подниматься без пинка.
В Сети появились мемы на которых изображен значок Telegram прикрытий листом подорожника. Так пользователи выразили свое мнение, что мессенджер нужно "полечить".
Cмотрите фотогалерею: Сбой Telegram: пользователи ответили мемами
.@telegram pic.twitter.com/XsVOyiafMP— Vanilla Coke (@vanillawithcoke) 29 марта 2018 г.
29 марта 2018 г.
когда телеграм лежит............ pic.twitter.com/fibcHTDeRo— алайна (@alaina_ok) 29 марта 2018 г.
Ранее Корреспондент сообщал о том, что Павел Дуров объяснил, почему не работает Telegram.
Не обошли стороной пользователи Сети и создателя мессенджера Павла Дурова. Некоторые предположили, что сбой работе Телеграмм связан с требованием ФСБ России выдать ключи шифрования мессенджеров.
#дуров #телеграм pic.twitter.com/nd0mq0jUeY— Пан Коцький (@PanKoczkiy) 21 марта 2018 г.
Павел, раскачивает лодку!) #Дуров— Love Planet (dating) (@LovePlanetrus) 29 марта 2018 г.
Учения "Запрещённый телеграм" начались. ЭТО УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА— полковник (@KySTbI) 29 марта 2018 г.
Ходят слухи, что Дуров удалил телеграм, после того как послушал новый трек Элджея про телеграм.— Vyacheslav Naumenko (@cyxarik) 29 марта 2018 г.