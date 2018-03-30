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Сбой Telegram: пользователи ответили мемами

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На глобальный сбой в работе Telegram, который произошел 29 марта по всему миру, пользователи ответили мемами и шутками. Лучшие приколы о сбое Telegram в подборке Корреспондент.net.
Реакция Сети на Сбой Telegram: мемы
Реакция Сети на Сбой Telegram: мемы
https://memepedia.ru/users/n_kryvets

В четверг, 29 марта, по всему миру перестал работать мессенджер Telegram. После жалоб от пользователей Сеть заполнили мемы, посвященные сбою Telegram. Корреспондент.net собрал самые смешные и интересные приколи и реакции в соцсетях.

Пользователи Telegram предположили, что мессенджер устал и прилег отдохнуть. Другие изобразили Telegram в виде ленивого животного, которое не хочет подниматься без пинка.

В Сети появились мемы на которых изображен значок Telegram прикрытий листом подорожника. Так пользователи выразили свое мнение, что мессенджер нужно "полечить".

 
 
 

Ранее Корреспондент сообщал о том, что Павел Дуров объяснил, почему не работает Telegram.

Не обошли стороной пользователи Сети и создателя мессенджера Павла Дурова. Некоторые предположили, что сбой работе Телеграмм связан с требованием ФСБ России выдать ключи шифрования мессенджеров.

 
 
 
 
 
Масштабный сбой в работе Telegram произошел в четверг, 29 марта, по всему миру. Мессенджер перестал работать примерно в 11:00 по киевскому времени.
 
Трудности с входом и отправлениями сообщений в Телеграме наблюдаются в Украине, России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Германии, Казахстане, США, Таиланде, Малайзии, Индии, Бразилии и других странах.  
 
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Теги: пользователи, фото, сеть, интернет-мем, Мессенджер, сбой, мемы
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Источник: korrespondent.net

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