В Турции разбился микроавтобус: погибли 17 нелегалов

Микроавтобус перевозил граждан Афганистана, Пакистана и Ирана, незаконно пересекших турецко-иранскую границу. Он загорелся после удара о столб.

На востоке Турции в провинции Ыгдыр произошло ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего нелегальных мигрантов. Погибли 17 человек, еще 36 получили ранения, сообщает Анадолу в пятницу, 30 марта.

Микроавтобус перевозил граждан Афганистана, Пакистана и Ирана, незаконно пересекших турецко-иранскую границу. Он загорелся после удара о столб на шоссе Игдыр – Карс.

Отмечается, что в транспортном средстве, рассчитанном на 14 пассажиров, находилось более 50 человек.

Очевидцы рассказали, что от силы удара часть пассажиров вынесло на проезжую часть, и некоторые из них были сбиты другим автомобилем, следовавшим в тот момент по трассе и не успевшим затормозить.

На место происшествия прибыли полиция, пожарные и медики. Пожар быстро потушили. Раненых госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Таиланде сгорел автобус с рабочими из Мьянмы. Тогда погибли 20 человек.

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