В Турции разбился микроавтобус: погибли 17 нелегалов
На востоке Турции в провинции Ыгдыр произошло ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего нелегальных мигрантов. Погибли 17 человек, еще 36 получили ранения, сообщает Анадолу в пятницу, 30 марта.
Микроавтобус перевозил граждан Афганистана, Пакистана и Ирана, незаконно пересекших турецко-иранскую границу. Он загорелся после удара о столб на шоссе Игдыр – Карс.
Отмечается, что в транспортном средстве, рассчитанном на 14 пассажиров, находилось более 50 человек.
Очевидцы рассказали, что от силы удара часть пассажиров вынесло на проезжую часть, и некоторые из них были сбиты другим автомобилем, следовавшим в тот момент по трассе и не успевшим затормозить.
На место происшествия прибыли полиция, пожарные и медики. Пожар быстро потушили. Раненых госпитализировали.
Ранее сообщалось, что в Таиланде сгорел автобус с рабочими из Мьянмы. Тогда погибли 20 человек.
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