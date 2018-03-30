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В Харькове из автомата расстреляли кавказцев

Комментариев: 1
Один человек погиб, один ранен.
Инцидент произошел возле ресторана
Инцидент произошел возле ресторана
VK/сообщество Типичный Харьков

В городе Харьков в районе Новых Домов на перекрестке улицы Ньютона и проспекта Льва Ландау в четверг, 29 марта, около 23:00 произошла стрельба возле одного из ресторанов. В результате инцидента один человек погиб, еще один получил ранение.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Около 23.00 в дежурную часть Слободского отдела полиции поступило сообщение о том, что на перекрестке улицы Ньютона и проспекта Льва Ландау слышны звуки выстрелов. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы и эксперт-криминалист.

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По предварительной информации, компания граждан из Кавказа в количестве примерно 10 человек вышла из ресторана, к ним подъехал автомобиль, пассажиры которого выпустили автоматную очередь. В результате стрельбы один человек (гражданин Азербайджана) получил ранение в голову, еще один (гражданин Грузии) получил огнестрельное ранение ноги.

“Двое мужчин 32 и 38 лет с огнестрельными ранениями были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Медики констатировали смерть одного из пострадавших“, - говорится в сообщении.

Также пулями поврежден автомобиль Тойота. Нападавшие с места происшествия скрылись, бросив оружие. По городу был срочно введен введен план-перехват - операция Сирена.

Преступники с места происшествия скрылись
Преступники с места происшествия скрылись
facebook.com/police.kharkov

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по п.п. 1, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Сейчас работники полиции принимают комплекс неотложных мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к ней.

В городе введен план-перехват
В городе введен план-перехват
facebook.com/police.kharkov

Напомним, 28 марта в Днепре ночью обстреляли окна жилого дома.

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Теги: стрельба, автомат, Харьков, план-перехват, кавказцы
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Комментариев (1)
gravizappio    30.03.2018, 10:31
Оценка:  +5
gravizappio
Україна - не Кавказ: тут задарма не шмаляють. Щось вони десь нагадили.
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