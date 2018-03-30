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Во Франции судили веганку за одобрение убийства мясника во время теракта

Комментариев: 1
Веганка на свой странице в Facebook поглумилась над смертью мужчины.
Суд вынес приговор в виде условного лишения свободы
Суд вынес приговор в виде условного лишения свободы
xinhuanet.com

Во Франции арестовали веганку, поддержавшую убийство мясника террористами во время теракта в городе Треб, который произошел 23 марта.

Об этом сообщает AFP.

Веганка Мириам-Серж Жуглет написала на своей странице в Facebook, что не считает трагедией смерть Кристиана Медвеса, который является по професси мясником.

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“Что, вас шокирует то, что убийца был убит террористами? А меня нет, я ему ни капли не сочувствую“, - отметила она, а также добавила, что считает случившееся “справедливым“.

Позднее пост удалили после жалобы профсоюза мясников Франции, однако пост также заметила полиция. 

Суд вынес приговор в виде условного лишения свободы на 7 месяцев. Предполагается, что веганку посадят после хотя бы одного подобного заявления.

Напомним, 26 марта французский политик Стефан Пуссье был арестован за пост, в котором выражал свою радость по поводу смерти полицейского Арно Бельтрама в ходе операции по нейтрализации террористов, захвативших заложников в городе Треб.

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Теги: Франция, теракт, веган, суд, полиция
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Комментариев (1)
gravizappio    30.03.2018, 11:01
Оценка:  0
gravizappio
Я давно помітив підступність та ступень негативності наслідків нестачі повноцінних білків та жирів для утворювання нейронних зв'язків у мозоку веганів, а особливо веганок.
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