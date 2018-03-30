Во Франции судили веганку за одобрение убийства мясника во время теракта
Во Франции арестовали веганку, поддержавшую убийство мясника террористами во время теракта в городе Треб, который произошел 23 марта.
Об этом сообщает AFP.
Веганка Мириам-Серж Жуглет написала на своей странице в Facebook, что не считает трагедией смерть Кристиана Медвеса, который является по професси мясником.
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“Что, вас шокирует то, что убийца был убит террористами? А меня нет, я ему ни капли не сочувствую“, - отметила она, а также добавила, что считает случившееся “справедливым“.
Позднее пост удалили после жалобы профсоюза мясников Франции, однако пост также заметила полиция.
Суд вынес приговор в виде условного лишения свободы на 7 месяцев. Предполагается, что веганку посадят после хотя бы одного подобного заявления.
Напомним, 26 марта французский политик Стефан Пуссье был арестован за пост, в котором выражал свою радость по поводу смерти полицейского Арно Бельтрама в ходе операции по нейтрализации террористов, захвативших заложников в городе Треб.