В Канаде ответили на запрос о безвизе для Украины

На данный момент Украина не соответствует безвизовым требованиям, которые предъявляет Канада. Среди них - экономические условия и соблюдения прав человека.

Канада не будет изменять визовые требования для Украины. Об этом говорится в ответе правительства на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны, сообщает в пятницу, 30 марта, Укринформ.

"Правительство Канады пока не рассматривает активно пересмотр визовых требований для Украины", - говорится в документе.

Также в правительстве отметили, что внимательно следят за ситуацией в Украине, однако считают, что страна пока не отвечает безвизовым требованиям, которые предъявляет Канада.

В частности, не соответствуют требованиям социально-экономические условия, миграционные тренды, состояние соблюдения прав человека, идентификационные документы и паспортный режим, а также возможность контроля за границами и ситуация с безопасностью.

Кроме этого, в Канаде подчеркнули, что страна имеет визовый режим с большинством стран мира и не проводит его анализ на основе взаимности.

Также правительство Канады отрицательно ответило на запрос о возможном бесплатном предоставлении Украине летального оружия.

Как сообщалось, в обнародованном в конце декабря прошлого года отчете Постоянного комитета парламента Канады по вопросам обороны правительство призвали отменить визовые требования для краткосрочных поездок украинцев.

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