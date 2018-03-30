МЧС раздало жителям Подмосковья респираторы из-за проблемной свалки

Введен режим повышенной готовности к ЧС.

Многие приходят на митинги с детьми lamagrad.net

В подмосковном Волоколамске в пятницу, 30 марта, в связи с критической ситуацией на мусорном полигоне Ядрово вступает в силу режим повышенной готовности.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональный главк МЧС.

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“Режим повышенной готовности вводится в Волоколамске 30 марта. О введении режима чрезвычайной ситуации пока речи не идет“, - сказали в главке.

Жителям города уже выдана первая партия средств индивидуальной защиты.

“Речь идет о респираторах и масках. Готовится к закупке местными властями еще одна партия таких средств“, - уточнили в ведомстве.

Жителям города уже выдана первая партия респираторов lamagrad.net

Полиция 8 марта задержала 10 участников митинга, сообщало ОВД-Инфо Kapleva / Twitter

Режим повышенной готовности подразумевает целый комплекс мероприятий. Среди них - ограничения на ввоз мусора на полигон, регулярные замеры воздуха и информирование населения.

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В четверг вечером на митинге у здания администрации в Волоколамске и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев сообщил жителям о начале процедуры поэтапного введения режима ЧС в Волоколамском районе. Позже он заявил, что введен режим повышенной готовности к ЧС.

Видео этого митинга жителей Волоколамска уже удалили из сети Скриншот из видео

Напомним, 21 марта в России в городе Волоколамск из школы №2 были госпитализированы 23 ребенка, еще 16 была оказана медицинская помощь на месте - дети массово травятся из-за сероводорода.