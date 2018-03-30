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Появилось видео, как гепард запрыгнул в авто с туристами

Комментариев: 2
Автор видео прислал его своей маме.
Гепард запрыгнул в машину любителя сафари
Гепард запрыгнул в машину любителя сафари
Скриншот из видео

Американский любитель сафари Бриттон Хейс поехал в Танзанию и прислал маме видео с гепардом, который запрыгнул к нему прямо в джип. 

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Женщина опубликовала видеоролик в своем Facebook. Хейс рассказывает, что машину окружили три животных. Один залез на капот, второй оставался снаружи, а третий решил заглянуть в салон и немного пожевать кресло.

Гепард запрыгнул в машину
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Туристы в присутствии “гостей“ замерли и не делали резких движений, согласно правилам безопасности. Поэтому гепарды быстро потеряли интерес к людям и ушли. А видео на память – осталось. 

Напомним, 4 января сообщалось, что в США родилось рекордное количество гепардов.

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Теги: гепард, сафари, автомобиль, дикие звери, видео, животные
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Комментариев (2)
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andan    30.03.2018, 11:13
Оценка:  0
andan
Туристы в присутствии “гостей“ замерли и не делали резких движений...а потом быстро поехали в готель мыться.
gravizappio    30.03.2018, 11:06
Оценка:  0
gravizappio
Краса дикунства.
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