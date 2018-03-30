Появилось видео, как гепард запрыгнул в авто с туристами

Автор видео прислал его своей маме.

Американский любитель сафари Бриттон Хейс поехал в Танзанию и прислал маме видео с гепардом, который запрыгнул к нему прямо в джип.

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Женщина опубликовала видеоролик в своем Facebook. Хейс рассказывает, что машину окружили три животных. Один залез на капот, второй оставался снаружи, а третий решил заглянуть в салон и немного пожевать кресло.

Гепард запрыгнул в машину 0:00 / 01:19

Туристы в присутствии “гостей“ замерли и не делали резких движений, согласно правилам безопасности. Поэтому гепарды быстро потеряли интерес к людям и ушли. А видео на память – осталось.

Напомним, 4 января сообщалось, что в США родилось рекордное количество гепардов.