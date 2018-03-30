В Чили упал самолет: есть жертвы

Во время крушения погиб экипаж в составе двоих человек - оба погибших были инструкторами. Судно принадлежало военно-воздушным силам страны.

Военный учебный самолет рухнул на базу ВВС Чили в четверг, 29 марта. Два человека погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-воздушные силы Чили.

Инцидент произошел на базе ВВС Чили, расположенной в коммуне Эль-Боске, входящей в состав провинции Сантьяго.

"Во время учебного полета на военно-воздушной базе Эль-Боске… учебный самолет T-35 Pillan, находящийся в распоряжении авиационной школы ВВС, упал на землю, что привело к гибели экипажа", - говорится в заявлении, ВВС Чили. Причины случившегося выясняются.

Как отмечается в заявлении, оба погибших являлись инструкторами.

Как сообщалось, в аэропорту Лондона российский самолет наехал на работника сервиса и сломался.

Ранее сообщалось, что израильском аэропорту столкнулись хвостами два самолета – Boeing 737 немецкой авиакомпании Germania Airlines и Boeing 767 израильской авиакомпании El Al.

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