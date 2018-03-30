Потерявший семью в Кемерово: Путин - царь, но он не виноват

Востриков еще 27 марта клял "правящий режим", а сейчас он оправдывает своего президента, губернатора и власть в целом.

Игорь Востриков, который потерял в пожаре в ТЦ Зимняя вишня жену, трех детей и сестру, уже не обвиняет в этом местные власти и тем более “царя“ Владимира Путина, как он сам назвал своего президента. Это тот же Востриков, который на первом митинге 27 марта был одним из главных ораторов, чьи обвинения широко растиражировали СМИ.

Спустя три дня Востриков поменял риторику. Если 27 марта он призывал местных не быть равнодушными и добиваться своего на улицах, то теперь он говорит прямо противоположное - митинговать не надо. Он заявил, что “майданщики“ увели родственников потерпевших в сторону, “чтобы направить нас на администрацию, на Путина, в конце-концов“.

Больше всего вопросов у Вострикова теперь к действиям МЧС. Все это он как член инициативной группы рассказал журналистам 29 марта.

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“По поводу Владимира Владимировича, вы прекрасно знаете, что он у нас, прямо скажем, не президент, а царь. Полная власть - хорошо это, плохо? Наверно, власть должна быть сильная...

Проблема не в Путине, и уж тем более не в Амане Гумировиче (Тулееве - это губернатор области, прим. ред.). Я сегодня с ним долго общался. Человек сказал нам, что будет зеленый свет, будут поддержку оказывать. А вот эти вот люди... Пока давайте без митингов. Потому что администрация здесь при чем наша?“ - сказал он.

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По мнению Вострикова, во время митинга ситуация постоянно “подогревалась“ новыми “вбросами“. Он сказал, что родственниками “воспользовались“.

“Нами однозначно воспользовались. Мы вчера разобрались и сегодня с Аманом Гумировичем поговорили. Действительно, во многом вразумил по поводу того, кого из меня хотят сделать“, - утверждает глава погибшего семейства.

Виной всему, как теперь считает Востриков, не конкретные люди, а система. Он отметил, что во времена Советского Союза подобная трагедия вряд ли бы произошла, ведь тогда все “работало четко и отлажено“. (Ранее Медуза рассказала, как в 1961 году в чувашской школе сгорели 106 детей. Тогда об этом, естественно, СМИ не писали).

Отметим, что Тулеев, о котором говорит Востриков, уволил своих замов, но сам в отставку не ушел. Он попросил прощения у Путина, но не у пострадавших.

Примечательно, что оправдывающий Путина Востриков ранее написал на своей странице во ВКонтакте, что “каждый чиновник мечтает воровать, как Путин“:

Востриков о Путине 27 марта

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Напомним, что Путин приезжал в Кемерово, но отказался выйти к многотысячной митингующей толпе. Позже пресс-секретарь Дмитрий Песков попытался объяснить, почему он этого не сделал.

Тем временем, Следком РФ ищет “крайних“ в этом деле, в том числе и в Украине - в России заочно арестован украинский блогер, распространявший слухи о 300 погибших.