Папа Римский сказал, что ада не существует - СМИ

В Ватикане уверяют, что итальянский журналист неправильно интерпретировал слова главы Римско-католической церкви.

Папа Римский сказал, что ада не существует EPA/UPG

Папа Римский Франциск и итальянский 93-летний журналист-атеист Эудженио Скальфаро встретились в третий раз. На этот раз они беседовали о загробной жизни. В ходе беседы Папа якобы сказал, что Ада не существует, и души нераскаявшихся грешников просто исчезают.

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Журналист неверно интерпретировал слова Папы, и впоследствии издание La Reppublica опубликовало эту цитату. Об этом недоразумении пишет The Mirror.

“Те, кто покаялись, получают прощение... Те души, которые не хотят каяться – просто исчезают. Ада не существует, существует исчезновение грешных душ“, - так сказал Папа, если верить журналисту.

В Ватикане отрицают эти слова и говорят, что разрешения на интервью не давали, что на самом деле Скальфаро это не цитата понтифика, а “реконструкция“ журналиста.

Отрицая существование ада как такового, Папа выступил бы против католической догмы.

Напомним, 25 марта Папа Римский призвал молодежь не молчать и отстаивать то, во что они верят. Он считает, что молодежь должна противостоять попыткам лишить ее голоса.