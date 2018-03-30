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Папа Римский сказал, что ада не существует - СМИ

Комментариев: 5
В Ватикане уверяют, что итальянский журналист неправильно интерпретировал слова главы Римско-католической церкви.
Папа Римский сказал, что ада не существует
Папа Римский сказал, что ада не существует
EPA/UPG

Папа Римский Франциск и итальянский 93-летний журналист-атеист Эудженио Скальфаро встретились в третий раз. На этот раз они беседовали о загробной жизни. В ходе беседы Папа якобы сказал, что Ада не существует, и души нераскаявшихся грешников просто исчезают.

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Журналист неверно интерпретировал слова Папы, и впоследствии издание La Reppublica опубликовало эту цитату. Об этом недоразумении пишет The Mirror.

“Те, кто покаялись, получают прощение... Те души, которые не хотят каяться – просто исчезают. Ада не существует, существует исчезновение грешных душ“, - так сказал Папа, если верить журналисту. 

В Ватикане отрицают эти слова и говорят, что разрешения на интервью не давали, что на самом деле Скальфаро это не цитата понтифика, а “реконструкция“ журналиста.

Отрицая существование ада как такового, Папа выступил бы против католической догмы.

Напомним, 25 марта Папа Римский призвал молодежь не молчать и отстаивать то, во что они верят. Он считает, что молодежь должна противостоять попыткам лишить ее голоса.

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Теги: Папа Римский, Ватикан, ад, журналисты
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Комментариев (5)
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Колишній-східняк    30.03.2018, 12:56
Оценка:  0
Колишній-східняк
Кстати, а в самой Библии ад упоминается? Я не сильный знаток святого писания, но как-то такого не припоминаю....
toxt350    30.03.2018, 12:56
Оценка:  0
toxt350
Да: "...там будет плач и скрежет зубов..."
Из_бана    30.03.2018, 12:56
Оценка:  +1
Из_бана
2 Колишній-східняк

Вопрос спорный и неоднозначный. Тот сборник статей, который нас сегодня преподносят как Божественное откровение, утвержден попами на собрании их делегатов простым голосованием. Те стати, которые им не понравились, были объявлены апокрифами и из Библии исключены.
Из_бана    30.03.2018, 12:56
Оценка:  +1
Из_бана
Лев Толстой в свое время заинтересовался достоверностью переводов этого сборника. Для этого он выучил древние языки и читал тексты Библии в оригинале. Он пришел к выводу, что древние тексты искажены. За это его отлучили от церкви и предали анафеме.
Из_бана    30.03.2018, 12:56
Оценка:  +1
Из_бана
В давние времена христианство поддерживало идею реинкарнации. Но потом, видимо для того, чтобы запугать паству, от идет реинкарнации отказались. Вот тогда и возник вопрос: а куда деваются души после смерти? А особенно - души грешников, коими являются и неверующие.
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