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В КНР контрабандисты пытались переправить iPhone беспилотниками на $79 млн

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Злоумышленники переправляли груз в материковый Китай ночью, подвешивая к беспилотникам мешочки, в каждом из которых помещалось по 10 смартфонов. Каждая такая доставка занимала примерно полминуты, рассказали таможенники КНР.
Беспилотниками китайцы переправляли через границу айфоны
Беспилотниками китайцы переправляли через границу айфоны
today.kz

В Китае правоохранители задержали 26 человек, которые с помощью беспилотников занимались незаконной транспортировкой новейших моделей iPhone из Гонконга в город Шэньчжэнь (провинция Гуандун, Южный Китай). Суммарная стоимость изъятой контрабанды превысила 500 млн юаней (более $79 млн), сообщает в пятницу, 30 марта, газета Шэньчжэнь тецюйбао.

По данным таможни, злоумышленники переправляли груз в материковый Китай по ночам, подвешивая к автономным летательным аппаратам мешочки, в каждом из которых помещалось по десятку смартфонов. В целом, таким образом, преступникам удалось транспортировать 15 тыс. новых iPhone, пользующихся большим спросом в КНР.

Отмечено, что каждая такая доставка через узкий пролив, отделяющий бывший британский анклав от остальной части Китая, занимала примерно полминуты.

Как отмечается, подобный случай контрабанды в стране выявлен впервые. В связи с этим в ближайшее время планируется усилить меры пограничного контроля, сообщили в китайской таможне.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане три человека погибли, пытаясь достать iPhone из туалета. Позже стало известно, что глава компании Apple Тим Кук позволил просмотр видео для взрослых на iPhone.

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Теги: iPhone, Китай, контрабанда, Гонконг, китайцы, беспилотник, контрабандисты, айфон, новый айфон
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Источник: korrespondent.net

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