Пожар в Кемерово: здание ТЦ оказалось самостроем

Следователи задержали областного начальника инспекции строительного надзора Танзилию Комкову.

На строительство Зимней вишни не было разрешения facebook.com/MchsRussia

Следственный комитет РФ сообщил, что здание ТЦ Зимняя вишня было построено незаконно и самовольно, без разрешения на строительство.

Об этом говорится в сообщении на сайте Следкома.

СК также отмечает, что следователи задержали областного начальника инспекции строительного надзора Танзилию Комкову. Ей вменяют злоупотребление полномочиями.

Комковой вменяют злоупотребление полномочиями t.me/sledcom_rf

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“По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса Зимняя вишня в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра“, - заявили в ведомстве.

Также назначена судебная пожарно-техническая экспертиза.

Напомним, 30 марта Следком РФ задержал генерального директора ОАО Кемеровский кондитерский комбинат, который является компанией-собственником сгоревшего здания ТЦ Зимняя вишня.

Ранее, 28 марта, Заводский районный суд Кемерово арестовал управляющую торгового центра Зимняя вишня Надежду Судденок. 27 марта был арестован охранник ТЦ в Кемерово, который не включил оповещение.