Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пожар в Кемерово: здание ТЦ оказалось самостроем

Спецтема: Пожар в ТЦ в Кемерово
Комментариев: 3
Следователи задержали областного начальника инспекции строительного надзора Танзилию Комкову.
На строительство Зимней вишни не было разрешения
На строительство Зимней вишни не было разрешения
facebook.com/MchsRussia

Следственный комитет РФ сообщил, что здание ТЦ Зимняя вишня было построено незаконно и самовольно, без разрешения на строительство.

Об этом говорится в сообщении на сайте Следкома.

СК также отмечает, что следователи задержали областного начальника инспекции строительного надзора Танзилию Комкову. Ей вменяют злоупотребление полномочиями.

Комковой вменяют злоупотребление полномочиями
Комковой вменяют злоупотребление полномочиями
t.me/sledcom_rf

Читай также: Потерявший семью в Кемерово: Путин - царь, но он не виноват

“По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса Зимняя вишня в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра“, - заявили в ведомстве.

Также назначена судебная пожарно-техническая экспертиза.

Напомним, 30 марта Следком РФ задержал генерального директора ОАО Кемеровский кондитерский комбинат, который является компанией-собственником сгоревшего здания ТЦ Зимняя вишня.

Ранее, 28 марта, Заводский районный суд Кемерово арестовал управляющую торгового центра Зимняя вишня Надежду Судденок. 27 марта был арестован охранник ТЦ в Кемерово, который не включил оповещение.

Поделись:
Теги: Кемерово, пожар, ТЦ, Зимняя вишня, Следком, стройнадзор
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
BOM-BOM    30.03.2018, 13:18
Оценка:  0
BOM-BOM
Ага ) Там самовольно даже пукнуть не получится )
Шкиряк_и_Зорян    30.03.2018, 12:56
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Самострой??? А никто ведь и не знал! Не догадывались даже!
Корик    30.03.2018, 12:56
Оценка:  0
Корик
кондитерский комбинат облеплен гаражами - тц
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь