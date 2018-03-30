Президент Чехии не увидел доказательств вины России по делу Скрипаля

Союзники Великобритании применили неоправданные меры против Российской Федерации, считает Земан. Ответная высылка чешских дипломатов из Москвы создаст трудности для Праги.

Великобритания не предоставила достаточно убедительных доказательств ответственности России в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом в эфире местной телекомпании заявил президент Чехии Милош Земан, сообщает Европейская правда.

По словам Земана, доказательства, которые могли бы оправдать меры союзников Великобритании против РФ не были предоставлены.

"Соединенное Королевство еще не предоставило никаких доказательств, есть подозрения, но это не доказательство. Я понимаю акцию солидарности, но я бы хотел увидеть доказательства", - заявил Земан.

Он отметил, что ожидает высылки из Москвы трех чешских дипломатов в ответ на решение Праги выслать трех российских сотрудников диппредставительства и это создаст трудности для Чехии.

"Наше посольство в Москве значительно меньше, чем посольство России здесь, и для нас это создаст большие трудности", - сказал он.

Ранее президента Чехии обвинили в госизмене из-за его распоряжения провести расследования после заявления России о том, что Чехия причастна к разработке нервно-паралитического газа Новичок.

Ранее в парламенте Чехии отрицали причастность к происхождению Новичка.

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