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Президент Чехии не увидел доказательств вины России по делу Скрипаля

Комментариев: 4
Союзники Великобритании применили неоправданные меры против Российской Федерации, считает Земан. Ответная высылка чешских дипломатов из Москвы создаст трудности для Праги.
Президент Чехии Милош Земан
Президент Чехии Милош Земан

Великобритания не предоставила достаточно убедительных доказательств ответственности России в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом в эфире местной телекомпании заявил президент Чехии Милош Земан, сообщает Европейская правда.

По словам Земана, доказательства, которые могли бы оправдать меры союзников Великобритании против РФ не были предоставлены.

"Соединенное Королевство еще не предоставило никаких доказательств, есть подозрения, но это не доказательство. Я понимаю акцию солидарности, но я бы хотел увидеть доказательства", - заявил Земан.

Он отметил, что ожидает высылки из Москвы трех чешских дипломатов в ответ на решение Праги выслать трех российских сотрудников диппредставительства и это создаст трудности для Чехии.

"Наше посольство в Москве значительно меньше, чем посольство России здесь, и для нас это создаст большие трудности", - сказал он.

Ранее президента Чехии обвинили в госизмене из-за его распоряжения провести расследования после заявления России о том, что Чехия причастна к разработке нервно-паралитического газа Новичок.

Ранее в парламенте Чехии отрицали причастность к происхождению Новичка.

 

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Теги: Россия, агрессия, Чехия, Дипломатия, Великобритания, Милош Земан
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Rodrigos    30.03.2018, 12:56
Оценка:  -1
Rodrigos
Камунист камуниста не выдаст
Колишній-східняк    30.03.2018, 12:56
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Это как раз тот случай, когда всем всё ясно, а доказательства собрать невозможно. Такое бывает и довольно часто. Особенно, если яд или взрывчатка разрабатывались в суперсекретных лабораториях спецслужб.
tulchanin    30.03.2018, 12:56
Оценка:  +2
tulchanin
"разрабатывались в суперсекретных лабораториях спецслужб"... пол века назад. И один из разработчиков уже лет 20 живет в США. Ну невозможно же предположить что формула была выкрадена разведкой или воспроизведена "разработчиком" за 20 то лет. Очевидно что это вещество есть только у РФ.
Шкиряк_и_Зорян    30.03.2018, 12:56
Оценка:  -4
Шкиряк_и_Зорян
Не ссорьтесь, горячие эстонские парни!
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