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Брата пранкера Вольнова "поймали" на детском порно - СМИ

Спецтема: Пожар в ТЦ в Кемерово
Комментариев: 5
Кузен украинского пранкера в Архангельске тоже попал под пристальное внимание правоохранительных органов.
Вольнов считает, что дело на брата завели из-за него
Вольнов считает, что дело на брата завели из-за него
instagram.com/jekavolnov

Двоюродный брат пранкера Вольнова, звонившего в морг Кемерова с сообщением о 300 погибших, подозревается в изготовлении и продаже детского порно. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

“Проблемы у брата “Жени Вольнова“ (Никиты Кувикова – Ред.) начались еще некоторое время назад. Полиция Архангельска крутила подпольных торговцев детской порнографией и неожиданно вышла на след одного из вероятных изготовителей. Ничто не предвещало, но одним из них оказался Стас Кувиков, как позже выяснилось, - двоюродный брат Никиты“,  - сообщается на канале.

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Квартиру Стаса обыскали, где нашли жесткие диски с детским порно и другие улики. Полицейские из Архангельска решают, переводить ли Стаса в ранг подозреваемых.

Mash информирует, что Вольнов поддерживает хорошие отношения со своим братом, и оба считают, что дело на Стаса завели только из-за скандала с Никитой.

Обновление

В интервью изданию Обозреватель Вольнов прокомментировал ситуацию с подозрениями на его брата, нецензурно выругавшись.

Он сказал, что связывает “все вбросы в СМИ“, которые идут на сегодняшний день с тем, что Кремль пытается опорочить его, потому что он разоблачает истинные причины гибели людей в Кемерово. Также он сказал, что заявления россиян на его счет безосновательны.

“Самое главное в этой ситуации то, что Кремль – это генератор постоянной лжи. Нет никаких доказательств чего-либо, о чем заявляет Кремль. Нет даже доказательств, что вследствие моих заявлений люди вышли на митинг. Комментировать очередной бред испугавшегося Кремля, я не вижу смысла“, – сказал Вольнов.

На вопрос, подтверждает ли Вольнов, что Стас Кувиков его брат, он ответил: “Я могу подтвердить, что Кремль пи*аболы“

Напомним, 29 марта Евгений Вольнов (Никита Кувиков), объявленный в розыск в РФ за пранк в момент трагедии Кемерово, резко ответил главе Чечни Рамзану Кадырову, сказав что не боится “кадыровской охоты“, и посоветовал подыскать хорошую пожарную сигнализацию для Кемерово.

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Теги: Кемерово, Евгений Вольнов, брат, подозрения
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Комментариев (6)
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Dnepr_Dnepr    30.03.2018, 13:26
Оценка:  0
Dnepr_Dnepr
у каждого человека полно скелетов в шкафу, просто до поры до времени полиции и иным службам нет до этого дела, знаю, отслеживают, но не трогают. В данном случае брата за порно трясли еще до пранка если верить бм конечно.
Zerorc    30.03.2018, 13:14
Оценка:  0
Zerorc
Как вовремя.
А еще у него дома найдут пакетики с травой, коксом, боеприпасы и вообще он окажется в сговоре с бандерами. Знаем мы как это все делается.
Шкиряк_и_Зорян    30.03.2018, 13:15
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Это в Украине, чудик! Украинский Архангельск!
Шкиряк_и_Зорян    30.03.2018, 12:56
Оценка:  -2
Шкиряк_и_Зорян
Не дадим в обиду наших патриотов и всех их родственников! Понять и простить!!!
Neon999    30.03.2018, 12:56
Оценка:  +1
Neon999
Свинорыл
РухНС    30.03.2018, 13:12
Оценка:  0
РухНС
зачем ты так о потрошеко? не любишь своего президента?
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