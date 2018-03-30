Брата пранкера Вольнова "поймали" на детском порно - СМИ

Кузен украинского пранкера в Архангельске тоже попал под пристальное внимание правоохранительных органов.

Двоюродный брат пранкера Вольнова, звонившего в морг Кемерова с сообщением о 300 погибших, подозревается в изготовлении и продаже детского порно. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

“Проблемы у брата “Жени Вольнова“ (Никиты Кувикова – Ред.) начались еще некоторое время назад. Полиция Архангельска крутила подпольных торговцев детской порнографией и неожиданно вышла на след одного из вероятных изготовителей. Ничто не предвещало, но одним из них оказался Стас Кувиков, как позже выяснилось, - двоюродный брат Никиты“, - сообщается на канале.

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Квартиру Стаса обыскали, где нашли жесткие диски с детским порно и другие улики. Полицейские из Архангельска решают, переводить ли Стаса в ранг подозреваемых.

Mash информирует, что Вольнов поддерживает хорошие отношения со своим братом, и оба считают, что дело на Стаса завели только из-за скандала с Никитой.

Обновление

В интервью изданию Обозреватель Вольнов прокомментировал ситуацию с подозрениями на его брата, нецензурно выругавшись.

Он сказал, что связывает “все вбросы в СМИ“, которые идут на сегодняшний день с тем, что Кремль пытается опорочить его, потому что он разоблачает истинные причины гибели людей в Кемерово. Также он сказал, что заявления россиян на его счет безосновательны.

“Самое главное в этой ситуации то, что Кремль – это генератор постоянной лжи. Нет никаких доказательств чего-либо, о чем заявляет Кремль. Нет даже доказательств, что вследствие моих заявлений люди вышли на митинг. Комментировать очередной бред испугавшегося Кремля, я не вижу смысла“, – сказал Вольнов.

На вопрос, подтверждает ли Вольнов, что Стас Кувиков его брат, он ответил: “Я могу подтвердить, что Кремль пи*аболы“

Напомним, 29 марта Евгений Вольнов (Никита Кувиков), объявленный в розыск в РФ за пранк в момент трагедии Кемерово, резко ответил главе Чечни Рамзану Кадырову, сказав что не боится “кадыровской охоты“, и посоветовал подыскать хорошую пожарную сигнализацию для Кемерово.