Американские политики массово игнорируют просьбы посла РФ о встрече - СМИ

Более 20 американских чиновников отклонили или проигнорировали запросы российского посла в США Анатолия Антонова на проведение встреч, пожаловался дипломат в письме сенатору-республиканцу Оррин Хэтч.

Посол России в США Анатолий Антонов пожаловался сенатору-республиканцу Оррин Хэтч, что американские чиновники игнорируют его просьбу о встрече. Соответствующее письмо российского посла оказалось в распоряжении издания Politico.

Отмечено, что в письме от 9 марта Антонов попросил Хетча о помощи.

"Я был бы благодарен вам за совет, как развивать контакты с членами Конгресса США, министерствами и ведомствами, а также за вашу возможную помощь в организации таких встреч", - отметил он.

Далее посол РФ привел список из 20 американских чиновников, которые отклонили или проигнорировали его запросы на проведение встреч.

Отмечается, что в этом списке глава аппарата Белого дома Джон Келли, лидер меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси, сенатор от Калифорнии, и заместитель министра обороны по политическим вопросам Джон Руд указаны как такие, что "официально" отклонили предложения Антонова.

"Как я говорил вам во время наших встреч, мне приходится сталкиваться с трудностями в установлении контактов с высокопоставленными американскими чиновниками. Множество просьб о проведении встреч с руководством американских ведомств и членами Конгресса или остались без ответа, или были отклонены без объяснения причин", - написал Антонов.

Среди чиновников, которые отказались ответить послу РФ - вице-президент Майк Пенс, министр энергетики Рик Перри, министр финансов Стивен Мнучин, министр сельского хозяйства Сонни Пердью, министр торговли Уилбур Росс, генеральный прокурор Джефф Сешнс, министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен, директор ФБР Кристофер Рэй и глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

В то же время Антонов в письме Хэтч заявил, что не прекратит свои усилия. По его словам, он "искренне настроен установить дружеские и партнерские отношения между Россией и США".

Напомним, ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что для оправдания роста военных расходов и наращивания ядерного потенциала США нашли "страшилку" в лице России. Позже американский посол в РФ Джон Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet