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В Петербурге генконсульство США покидают авто с дипномерами

Комментариев: 3
Меры стали ответом на решение Вашингтона о высылке 60 российских дипломатов.
Здание консульства в Петербурге предписано покинуть не позднее 31 марта
Здание консульства в Петербурге предписано покинуть не позднее 31 марта
Скриншот из видео

В российском Санкт-Петербурге автомобили с дипломатическими номерами начали покидать территорию генерального консульства США.

Об этом сообщают РИА Новости.

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“По меньшей мере четыре внедорожника с дипломатическими номерами  выехали из внутреннего двора консульства на Фурштатской улице. Около 11:20 из здания начали выносить коробки, пакеты и мебель. Под прицелом теле- и фотокамер вещи грузят в автомобили, которые затем уезжают“, - сообщает российское издание.

Также полиция задержала мужчину, который кинул стакан с кофе в здание консульства. Он выкрикивал нецензурные требования к американским дипломатам покинуть Россию и снять американский флаг.

Как отмечается в сообщени, утром за день до закрытия у генерального консульства США в Петербурге ажиотажа и спешных сборов не наблюдалось. 

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Государственный флаг США на здании дипмиссии приспущен. Как пояснил полицейский, это связано с трагедией в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово, где в воскресенье при пожаре погибли 64 человека.

Как известно, в четверг власти РФ заявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в северной столице. Меры стали ответом на решение Вашингтона о высылке шестидесяти российских дипломатов и упразднении генконсульства в Сиэтле, которое, в свою очередь, было реакцией на отравление в Великоблитании российского экс-сотрудника ГРУ Скрипаля.

Белый дом отреагировал на высылку дипломатов из РФ.

Как сообщалось также президент Украины Петр Порошенко принял и озвучил 26 марта  решение выдворить российских дипломатов. 28 марта активисты пришли под посольство РФ с плакатами - “провожать“ высланных 13 дипломатов.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил, что среди высланных дипломатов были шпионы.

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Теги: дело Скрипаля, отравление, Великобритани, Россия, США, диполматы
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Комментариев (4)
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fkrfyfan    30.03.2018, 14:27
Оценка:  -1
fkrfyfan
Шоколадный в очередной раз лизнул
Noblesse_obliger    30.03.2018, 14:30
Оценка:  -2
Noblesse_obliger
Ну вы там совсем неадекватные,в статье о ком речь???
NUZACHEM    30.03.2018, 13:32
Оценка:  +2
NUZACHEM
А завтра другие лапти будут возмущаться, что не смогут во время получить омериканську визу))
BOM-BOM    30.03.2018, 13:26
Оценка:  +1
BOM-BOM
А лапоть не скинул свои джинсы, чтобы кинуть в омириканцев? Может айфоном киданул?
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