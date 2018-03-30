В Петербурге генконсульство США покидают авто с дипномерами

Меры стали ответом на решение Вашингтона о высылке 60 российских дипломатов.

Здание консульства в Петербурге предписано покинуть не позднее 31 марта Скриншот из видео

В российском Санкт-Петербурге автомобили с дипломатическими номерами начали покидать территорию генерального консульства США.

Об этом сообщают РИА Новости.

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“По меньшей мере четыре внедорожника с дипломатическими номерами выехали из внутреннего двора консульства на Фурштатской улице. Около 11:20 из здания начали выносить коробки, пакеты и мебель. Под прицелом теле- и фотокамер вещи грузят в автомобили, которые затем уезжают“, - сообщает российское издание.

А из генконсульства США тем временем вывозят мебель. #СШАвПетербурге pic.twitter.com/fo723e1J7B — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 30 марта 2018 г.

Также полиция задержала мужчину, который кинул стакан с кофе в здание консульства. Он выкрикивал нецензурные требования к американским дипломатам покинуть Россию и снять американский флаг.

Его задержали. А генконсульство, кстати, по требованию российских властей должно быть закрыто не позднее 31 марта в ответ на высылку из США дипломатов РФ и закрытие консульства России в Сиэтле, @USinStPete pic.twitter.com/6zCF2xoZLV — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 30 марта 2018 г.

Как отмечается в сообщени, утром за день до закрытия у генерального консульства США в Петербурге ажиотажа и спешных сборов не наблюдалось.

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Государственный флаг США на здании дипмиссии приспущен. Как пояснил полицейский, это связано с трагедией в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово, где в воскресенье при пожаре погибли 64 человека.

Как известно, в четверг власти РФ заявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в северной столице. Меры стали ответом на решение Вашингтона о высылке шестидесяти российских дипломатов и упразднении генконсульства в Сиэтле, которое, в свою очередь, было реакцией на отравление в Великоблитании российского экс-сотрудника ГРУ Скрипаля.

Белый дом отреагировал на высылку дипломатов из РФ.

Как сообщалось также президент Украины Петр Порошенко принял и озвучил 26 марта решение выдворить российских дипломатов. 28 марта активисты пришли под посольство РФ с плакатами - “провожать“ высланных 13 дипломатов.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил, что среди высланных дипломатов были шпионы.