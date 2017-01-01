Водитель фуры решил выйти из кабины. При этом он не посмотрел назад и попал под колеса автомобиля Skoda, которым управлял 22-летний гражданин Украины.

В очереди на польской границе погиб украинец

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В очереди на польской границе погиб украинец

В очереди возле пункта пропуска Медика на польско-украинской границе погиб 64-летний водитель грузовика, гражданин Украины. Об этом сообщает Nowiny24.

Инцидент произошел 29 марта днем в нескольких сотнях метров от пункта пропуска Медика на территории Польши.

По предварительной информации, фура украинца стояла в очереди. Мужчина решил выйти из кабины. При этом он не посмотрел назад и попал под колеса автомобиля Skoda, которым управлял 22-летний гражданин Украины.

Водитель фуры от полученных травм умер на месте происшествия. Экспертиза показала, что водитель автомобиля Skoda был трезв.

Ранее в польском городе Ополе погибли четыре украинца в ДТП на нерегулируемом железнодорожном переезде.