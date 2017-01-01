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Дипломаты США покидают генконсульство в Петербурге

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После 11:00 пятницы из здания дипмиссии в Санкт-Петербурге начали выносить коробки, мешки, разобранную мебель и грузить в автомобили. Со двора консульства выехали внедорожники с дипломатическими номерами, сообщают российские СМИ.

Американские дипломаты из генерального консульства США в российском Санкт-Петербурге начали покидать главный офис на Фурштатской улице города. Об этом в пятницу, 30 марта, сообщает Интерфакс.

В частности, указано, что после 11:00 из здания дипмиссии начали выносить коробки, мешки, разобранную мебель и грузить в автомобили. Со двора консульства выехали внедорожники с дипломатическими номерами.

Отмечается, что при вынесении вещей из дома был задержан прохожий, который бросил стакан с кофе в сторону консульства. Молодого человека провели в пункт охраны, а затем отвезли сотрудники полиции.

В агентстве подчеркнули, что США занимают здание на Фурштатской улице, исторический особняк в Гродненском переулке (резиденция генерального консула - ред.), а также снимают офис в бизнес-центре на набережной Мойки для отдела прессы и культуры. США также должны покинуть и особняк в Гродненском переулке.

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Теги: Россия-США, Дипломатия, Санкт-Петербург, дипломат, консульство, дипломатические отношения
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Источник: korrespondent.net

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