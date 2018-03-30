Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Штаты будут проверять историю соцсетей у просителей виз - CМИ

Комментариев: 1
Помимо истории соцсетей, у соискателей визы могут запросить предыдущие телефонные номера и адреса электронной почты. Если инициативу примут, то она коснется примерно 15 млн человек.
Эмблема Госдепартамента США
Эмблема Госдепартамента США
Getty Images

Государственный департамент США хочет ввести обязательную проверку истории соцсетей заявителей на получение визы. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на соответствующие документы, зарегистрированные в Федеральном реестре.

Помимо истории соцсетей, у соискателей визы могут запросить предыдущие телефонные номера и адреса электронной почты.

Агентство отмечает, что ранее подобную информацию запрашивали только у заявителей, побывавших на подконтрольных террористическим группировкам территориях.

Документы опубликуют 30 марта, с этого момента начнется общественное обсуждение инициативы, которое продлится 60 дней. Если инициативу примут, то она коснется примерно 15 млн человек, большинство из которых – туристы.

Ранее сообщалось, что США возобновили выдачу виз в трех городах России.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: госдепартамент США
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
WTF2wtf    30.03.2018, 14:11
Оценка:  -1
WTF2wtf
а если не пользуешься соцсетями? ))
Владимир291    30.03.2018, 14:25
Оценка:  +1
Владимир291
В Ольгино все пользуются... :-)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь