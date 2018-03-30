Штаты будут проверять историю соцсетей у просителей виз - CМИ

Помимо истории соцсетей, у соискателей визы могут запросить предыдущие телефонные номера и адреса электронной почты. Если инициативу примут, то она коснется примерно 15 млн человек.

Государственный департамент США хочет ввести обязательную проверку истории соцсетей заявителей на получение визы. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на соответствующие документы, зарегистрированные в Федеральном реестре.

Помимо истории соцсетей, у соискателей визы могут запросить предыдущие телефонные номера и адреса электронной почты.

Агентство отмечает, что ранее подобную информацию запрашивали только у заявителей, побывавших на подконтрольных террористическим группировкам территориях.

Документы опубликуют 30 марта, с этого момента начнется общественное обсуждение инициативы, которое продлится 60 дней. Если инициативу примут, то она коснется примерно 15 млн человек, большинство из которых – туристы.

Ранее сообщалось, что США возобновили выдачу виз в трех городах России.

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