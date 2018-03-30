Штаты будут проверять историю соцсетей у просителей виз - CМИ
Государственный департамент США хочет ввести обязательную проверку истории соцсетей заявителей на получение визы. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на соответствующие документы, зарегистрированные в Федеральном реестре.
Помимо истории соцсетей, у соискателей визы могут запросить предыдущие телефонные номера и адреса электронной почты.
Агентство отмечает, что ранее подобную информацию запрашивали только у заявителей, побывавших на подконтрольных террористическим группировкам территориях.
Документы опубликуют 30 марта, с этого момента начнется общественное обсуждение инициативы, которое продлится 60 дней. Если инициативу примут, то она коснется примерно 15 млн человек, большинство из которых – туристы.
Ранее сообщалось, что США возобновили выдачу виз в трех городах России.
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