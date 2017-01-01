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Болгария не будет высылать российских дипломатов

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Республика солидарна с Великобританией, однако послов отзывать не будет. Кроме того, посол, который был отозван для консультаций, вернется в Россию.
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов решил не высылать посла РФ
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов решил не высылать посла РФ

Болгария отказалась высылать российских дипломатов из страны из-за отравления в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом в пятницу, 30 марта, сообщает Укринформ.

Отмечается, что такое решение было принято на заседании Совета безопасности при болгарском правительстве.

На заседании постановили, что Болгария "солидарна с Великобританией, но не будет высылать из страны российских дипломатов".

Также было принято решение вернуть в Россию посла Болгарии.

Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился отозвать посла страны из РФ для консультаций.

 

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Теги: Россия, Дипломатия, Болгария, посол, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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