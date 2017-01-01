Болгария не будет высылать российских дипломатов
Республика солидарна с Великобританией, однако послов отзывать не будет. Кроме того, посол, который был отозван для консультаций, вернется в Россию.
Болгария отказалась высылать российских дипломатов из страны из-за отравления в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом в пятницу, 30 марта, сообщает Укринформ.
Отмечается, что такое решение было принято на заседании Совета безопасности при болгарском правительстве.
На заседании постановили, что Болгария "солидарна с Великобританией, но не будет высылать из страны российских дипломатов".
Также было принято решение вернуть в Россию посла Болгарии.
Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился отозвать посла страны из РФ для консультаций.
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