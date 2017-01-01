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В Кемерово хотят заменить "горящий" логотип города

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После трагедии в ТЦ Зимняя вишня жителей Кемерова смутил огненный логотип празднования 100-летия города.
Логотип Кемерово предлагают изменить из-за трагедии
Логотип Кемерово предлагают изменить из-за трагедии
kemerovo.ru

Логотип  празднования столетия города Кемерово может быть изменен в связи с трагическими событиями 25-26 марта. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации Кемерова.

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На нынешнем логотипе цифра 100 изображена в виде языков пламени, окруженных стилизованным сердцем. Власти Кемерова проводят онлайн-опрос, как поступить с этим логотипом – изменить, сделать новый или оставить, как есть. Более 130 человек уже приняло участие в этом голосовании. По 41,67% голосов набрали варианты изменить действующий логотип и сделать новый.

Напомним, 28 марта объявлен в России днем траура. При пожаре в торговом центре Зимняя вишня погиб 41 ребенок и 23 взрослых. По наиболее вероятной версии пожарных экспертов, возгорание в ТЦ началось с того, что кто-то поджег поролоновый кубик в сухом бассейне.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорит, что количество пропавших без вести еще неизвестно, в то время, как в МЧС РФ заявили, что пропавших нет.

По делу пожара в Кемерово, в РФ объявлен в розыск украинский пранкер Никита Кувиков, более известный как Евгений Вольнов, который звонил в морг Кемерово с сообщением о 300 погибших. Украина отказывается выдать своего гражданина властям РФ.

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Теги: Кемерово, пожар, трагедия, логотип, огонь
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