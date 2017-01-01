Чехия выдала США россиянина, обвиняемого в хакерских атаках

Евгений Никулин был задержан и арестован чешскими властями при сотрудничестве с ФБР в октябре 2016 года. Дело россиянина было засекречено.

Чехия выдала США гражданина России Евгения Никулина, который обиняется в хакерских атаках и краже информации с компьютеров компаний LinkedIn и Dropbox. Он уже отправлен в США, сообщает Интерфакс в пятницу, 30 марта.

Никулин был задержан и арестован чешскими властями при сотрудничестве с ФБР в октябре 2016 года. Тогда в Белом доме заявили, что США серьезно относятся к проблеме кибербезопасности и будут защищать свои интересы. В министерстве юстиции США сообщили, что дело хакера засекречено.

В конце ноября 2017 года Верховный суд в Праге одобрил возможность экстрадиции Никулина в США. Ранее это решение принял муниципальный суд Праги.

Американская компания LinkedIn сообщила, что арест в Чехии гражданина РФ имеет отношение к расследованию дела о кибернападении на LinkedIn в 2012 году.

"Мы благодарны за тяжелую работу и самоотверженность ФБР в его усилиях выследить и взять под стражу тех, кто, по-видимому, ответственен за криминальную деятельность", – говорилось в заявлении компании.

Никулин уже более года находился в пражской тюрьме Панкрац в ожидании решения об экстрадиции и свою вину не признал.

Ранее Испания выдала США двух российских программистов. Станислав Лисов и Петр Левашов подозревались в различных киберпреступлениях.

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