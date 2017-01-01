В России переодетый в жещину вор обокрал 20 магазинов

Трансвестит орудовал в магазинах техники, одежды, косметики. Чтобы его не узнали, переодевался женщиной и надевал медицинскую маску.

В России на Сахалине задержан серийный грабитель, который обворовал 20 магазинов. Чтобы не привлекать к себе внимание, злоумышленник переодевался в женщину. Соответствующее видео публикует YouTube канал Новости Сахалина.

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На воре были женская длинная куртка с капюшоном, парик, а чтобы не выдать мужского лица, он надевал на него медицинскую маску.

Одну из таких краж запечатлели камеры видеонаблюдения в магазине компьютерной техники. Видно, как женщина несколько минут топчется у витрины, срывает с товаров ценники со штрих-кодом, на которые реагируют турникеты в супермаркетах, крадет товары, затем уходит с добычей, оставаясь незамеченной.

Сахалинец-трансвестит ворует в магазине 0:00 / 03:47

В сахалинском главке МВД отмечали, что “трансвестит“ крал не только гаджеты, но и одежду, и косметику. Вот только неизвестно - для себя, или на продажу.

Напомним, 26 декабря в центре Киева украли 40 шуб, прямо из магазина на Крещатике.