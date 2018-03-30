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РФ объявит ответные меры на выдворение дипломатов

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Представителям стран, которые объявили о высылке российских дипломатов, вручат ноту протеста и объявят ответные меры. Послы уже собираются в здании МИД России.
В МИД РФ вызвали несколько десятков послов
В МИД РФ вызвали несколько десятков послов
МИД РФ

В пятницу, 30 марта, МИД РФ вызвало послов стран, которые решили выдворить российских дипломатов, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что приглашение получили руководители дипмиссий стран, “предпринявших недружественные действия в отношении России “в знак солидарности“ с Великобританией“.

Послам вручат ноты протеста и объявят об ответных мерах Москвы.

Накануне в МИД вызывали американского посла Джона Хантсмана. Ему объявили о высылке шестидесяти американских дипломатов и закрытии представительства США в Санкт-Петербурге. Меры стали ответом на решение Вашингтона о выдворении шестидесяти российских дипломатов и упразднении генконсульства в Сиэтле.

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Теги: Россия, ЕС, МИД РФ, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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