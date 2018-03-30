Глобальный демарш: Россия высылает западных дипломатов

Стал известен перечень стран, дипломатов которых МИД потребовал покинуть РФ.

Российская Федерация в пятницу, 30 марта, объявила о высылке дипломатов стран, решивших выдворить российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Великоблитании российского экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ведомства и СМИ соответствующих стран.

Как известно, в пятницу МИД РФ вызвал к себе западных послов, чтобы вручить им ноту протеста и сообщить об ответных мерах.

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От Великобритании МИД РФ требует в течение месяца сократить количество работников в посольстве и генконсульствах в России до числа дипломатических работников РФ в Великобритании.

Из России будут высланы двое нидерландских дипломатов, сообщила посол Нидерландов Рене Джонс-Босс.

В ответ на выдворение трех российских дипломатов из Литвы Москва решила выслать такое же количество литовских дипломатов, заявила советник министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене.

Послу Эстонии в РФ Арти Хильпусу вручили ноту протеста и объявили, что из России будет выслан военный атташе Эстонии Тоомас Педа, уведомили в Министерстве иностранных дел Эстонии.

МИД Польши сообщил о высылке четырех своих дипломатов из РФ, они должны покинуть страну до 7 апреля.

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Одному дипломату Латвии приказали покинуть страну не позднее 6 апреля, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Гинтс Егерманис.

В МИД Италии сообщили, что Россия высылает двух их дипломатов, у них есть неделя, чтобы покинуть страну.

Также один дипломат Финляндии, личность которого не уточняют, должен покинуть Россию в течение двух недель, сообщил финский МИД.

Кроме того, представитель МИД Швеции сообщил о высылке одного шведского дипломата.

Как известно, в четверг власти РФ заявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в северной столице. Меры стали ответом на решение Вашингтона о высылке шестидесяти российских дипломатов и упразднении генконсульства в Сиэтле.

Также президент Украины Петр Порошенко принял и озвучил 26 марта решение выдворить российских дипломатов. 28 марта активисты пришли под посольство РФ с плакатами - “провожать“ высланных 13 дипломатов. Однако еще 66 российских сотрудников МИД остаются работать в Украине.