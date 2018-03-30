Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Россия объявила об ответных мерах по дипломатам

Комментариев: 4
Москва высылает столько же дипломатов каждой страны, сколько в этой стране было выслано представителей России. Для объявления об этом послов вызвали в МИД РФ.
Москва зеркально ответила на выдворение дипломатов
Москва зеркально ответила на выдворение дипломатов

В МИД России в пятницу, 30 марта, заявили о выдворении послов ряда стран в качестве ответа на высылку сотрудников российских диппредставительств из-за дела Скрипаля, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что меры носят зеркальный характер. Так, Россию должны покинуть четверо польских дипломатов, три литовских, один латвийский, два итальянских.

Кроме того, выдворяются два сотрудника нидерландской дипмиссии и эстонский военный атташе Тоомас Педа. Все они должны покинуть страну до седьмого апреля.

Также МИД потребовал от Лондона уравнять суммарное число дипломатов и административных сотрудников с количеством россиян, которые работают в диппредставительствах в Британии. На это Лондону отводится месяц.

"Это вызывает сожаление, но, в свете прежнего поведения России, мы ожидали ответ", - заявила РИА Новости представитель британского МИД.

Напомним, в пятницу, 30 марта, МИД РФ вызвало послов стран, которые выдворили российских дипломатов.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, ЕС, Дипломатия, МИД РФ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Колишній-східняк    30.03.2018, 16:41
Оценка:  -3
Колишній-східняк
За время "вставания с колен" Россия совершила массу поступков, которые сформировали ее репутацию. Агрессии против соседей, подлоги, невыполнение соглашений, ложь на самом высоком уровне, оказание поддержки преступным режимам, сепаратистам,
Колишній-східняк    30.03.2018, 16:42
Оценка:  -2
Колишній-східняк
организация территориальных конфликтов, политические убийства, аннексия чужих территорий, полное пренебрежение законами. Примеров масса - сколько версий по "Новичку" мы уже слышали? А сколько бурных фантазий про "Боинг" МН-17? А про то, кого и где нет?
Колишній-східняк    30.03.2018, 16:44
Оценка:  -3
Колишній-східняк
Даже будучи схваченными за руку - да что там за руку! - за язык или за яйца, они будут врать и выкручиваться. Выкручиваться и врать. И опять травить, обстреливать, захватывать и говорить: а нас там нет! Мы говорим сейчас даже не об отравлении Скрипаля. Мы говорим о принципе в политике и построении в
Колишній-східняк    30.03.2018, 16:44
Оценка:  -3
Колишній-східняк
взаимоотношений со всем миром.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь