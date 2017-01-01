Мавроди похоронят за счет бывших вкладчиков МММ - адвокат

Похороны мошенника Сергея Мавроди будут закрытыми и место проведения церемонии держится в секрете.

За телом в морг приехала экс-супруга kp.ua

Умершего основателя МММ Сергея Мавроди, которого долгое время никто из родственников не забирает из морга, похоронят за счет бывших вкладчиков пирамиды. Об этом сообщил адвокат Александр Молохов, передает Business FM.

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“Инициативная группа бывших вкладчиков финансовой пирамиды оплатила похороны, похороны будут. Будут, скорее всего, завтра, и это закрытые похороны, никто не должен знать. В конечном счете, Мавроди будет похоронен не в общей могиле“, - сказал юрист.

Бывший адвокат Мавроди заявил, что за телом приехала бывшая жена основателя пирамиды. Имя экс-супруги не уточняется, но, вероятно, речь идет о Елене Павлюченко.

Адвокат уточнил, что идея закрытых похорон принадлежит бывшей супруге Мавроди, потому место проведения церемонии держится в строжайшем секрете.

Напомним, 26 марта в Москве в больнице скончался создатель крупнейшей финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди. 28 марта сообщалось, что причиной смерти послужил острый инфаркт миокарда.

Позднее в российских СМИ сообщалось, что Мавроди могут похоронить в безымянной могиле за счет бюджета, поскольку за телом не пришел ни один родственник.