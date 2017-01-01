С тела жертвы пожара в Кемерово украли золотую цепочку
Родственники погибшей во время пожара в ТЦ Зимняя Вишня Анфисы Кляйн обвиняют сотрудников морга в воровстве. Якобы на ней была золотая цепочка с кулоном, которая позже исчезла. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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30-летняя Анфиса Кляйн вместе с дочкой подруги, 12-летней Дашей Сараевой в тот роковой день пошли на киносеанс в один из кинотеатров Зимней Вишни. Она изначально числилась в списках пропавших без вести.
Тело девушки нашел и опознал ее близкий друг – сотрудник МЧС Олег Пупов, который работал на месте происшествия. Анфиса обгорела до неузнаваемости, и пожарный смог узнать подругу только по золотой цепочке с кулоном.
Однако, позже, в морге Кемерово ни на одном теле такой цепочки не обнаружилось.
“В ту ночь, выйдя на улицу, он (Олег Пупов - Ред.) сразу связался с родными Анфисы и сообщил им страшную новость.
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Однако, когда на следующий день муж Анфисы и ее сестра пришли в морг, ни на одном из тел той самой цепочки с кулоном уже не было. В полицию семья пока не стала обращаться. Им не до того“, - пишет источник.
Напомним, 28 марта сообщалось, что следствие определило очаг возгорания в ТРЦ в Кемерово.
Также напомним, что Следком нашел трех человек из списка пропавших живыми.