Еще одна смерть. СМИ обсуждают количество высылаемых из США россиян

Отравление Скрипаля стало причиной для США вспомнить о другом нападении: в 2015 году в США при загадочных обстоятельствах погиб бывший российский министр Михаил Лесин.

Большое количество российских дипломатов, высланных США связано не только с недавним отравлением Скрипаля в Великобритании , но и с подозрительной смертью Михаила Лесина в Вашингтоне в номере своего отеля ноябре 2015 года. Об этом в четверг, 29 марта, пишет корреспондент Le Figaro в Вашингтоне Филипп Жели.

По утверждению издания Buzzfeed, ФБР располагает данными, доказывающими, что бывший министр Владимира Путина был убит российскими гражданами в 2015 году. Тогда Минюст США официально заключил, что имел место несчастный случай: подвыпивший Лесин был в номере один, он много раз падал, до тех пор, пока не разбил себе голову, ударившись о мебель. Однако в ФБР никто не верит в эту версию.

Репутация Лесина, долгое время считавшегося американскими спецслужбами надежным экспертом по России, стала скандальной после того, как в 2016 году всплыло "досье", написанное бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стилом, где говорилось, что русские "обрабатывают, поддерживают и консультируют Трампа как минимум пять лет, посредством компромата, в частности заснятых в московском отеле в 2013 году сексуальных извращений".

В переданном Стилом ФБР докладе о смерти Лесина утверждается, что бывший путинский министр печати, создатель международного пропагандистского телеканала Russia Today (ныне RT), экс-глава холдинга Газпром-медиа, был избит до смерти офицерами российской госбезопасности, подрабатывающими исполнением грязных поручений одного близкого к Путину олигарха. Их задание состояло не в том, чтобы его убить, но они слишком сильно избили человека, сильно пропитанного алкоголем. Заказчик не указан. Тем не менее, по данным российским СМИ, в начале 2015 года у Лесина был конфликт с крупным акционером Газпрома Юрием Ковальчуком, говорится в статье.

Лесин умер накануне назначенной встречи в Минюсте США, где должен был дать показания о функционировании телеканала RT, о котором он был прекрасно осведомлен.

Ранее сообщалось, что США высылают 60 российских дипломатов и закрывают генконсульство РФ в Сиэтле в знак солидарности с властями Великобритании по "делу Скрипаля".