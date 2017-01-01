Ватикан опроверг сообщения об отрицании ада Папой Римским

Газете La Repubblica написала, что понтифик в беседе с журналистом Эудженио Скальфари отрицал существование ада. В Ватикане опровергли это, заявив, что разговор записан по памяти.

Папа римский Франциск не отрицал существование ада, заявили в Ватикане, комментируя публикацию в итальянской газете La Repubblica. Издание сообщило, что понтифик 27 марта в беседе с журналистом Эудженио Скальфари заявил, что “ада нет, а есть исчезновение грешных душ“.

При этом папа Франциск пояснил, что грешники, которые после смерти каются, получают прощение.

93-летний Скальфари описывал разговор по памяти, и не одна из цитат не является дословной, заявили в Ватикане, отметив, что беседа проходила не в рамках интервью. Согласно учению католической церкви, “души людей, впавших в смертные грехи, нисходят во ад и терпят за учиненные ими грехи наказания“.

Это уже не первый раз, когда Ватикан опровергает сообщения, появляющиеся после разговора папы Франциска с Скальфари. Так, в 2014 году в Ватикане опровергли утверждение о том, что понтифик якобы не исключает поиск некого “решения“ для безбрачия католических священников.

Источник: Русская служба DW