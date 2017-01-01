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Союзмультфильм не исправит баг с отчеством сестры Дяди Федора

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Откуда у папы Дмитрия взялась дочка Вера Павловна, рассказал директор Союзмультфильма Борис Машковцев.
Каникулы в Простоквашино: кадр из мультфильма
Каникулы в Простоквашино: кадр из мультфильма
Союзмультфильм

Директор киностудии Союзмультфильм Борис Машковцев прокомментировал несоответствие отчества новой героини Простоквашино – Веры Павловны, с именем ее отца Дмитрия.

На это обратили внимание многие зрители, ознакомившись с анонсом продолжения сериала.

“Это баг. Исправлять не планируем“, – сказал Машковцев в интервью радиостанции Говорит Москва.

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Журналисты предположии, что имя девочки Вера Павловна является отсылкой к роману Чернышевского Что делать?, где героиню зову Вера Павловна Розальская. Однако Машковцев решительно опроверг этот вариант.

“Это просто очень удобное сочетание имени и отчества. Наличие отчества связано с тем, как устроен характер Веры Павловны. Ее нельзя назвать просто Верой“, — сказал директор Союзмультфильма.

В оригинале, то есть – в книге Эдуарда Успенского, родителей Дяди Федора зовут Дмитрий и Римма Свекольниковы. О дочери Вере в книге не упоминается.

На руках у папы Дмитрия - Вера Павловна, новая героиня сериала
На руках у папы Дмитрия - Вера Павловна, новая героиня сериала
Союзмультфильм

 

Мультфильм, ставший классикой, вскоре должен получить свое продолжение. После выхода мультфильмов Трое из Простоквашино (1978), Каникулы в Простоквашино (1980) и Зима в Простоквашино (1984), Союзмультфильм решил возродить приключения забавной троицы и превратить их в мультсериал.

С 2018 по 2020 годы планируют выпустить 30 серий.

Новое Простоквашино - подбритый дядя Федор и его подписч...
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Напомним, в Донецке переводчиков сериала о троице из Простоквашино назвали долбодятлами из-за Кота Матроскина.


Также напомним, что 12 марта скончался Олег Табаков - актер, озвучивший Матроскина в “классическом“ Простоквашино.

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Теги: Союзмультфильм, Простоквашино, продолжение, баг
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