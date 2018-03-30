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Россия высылает дипломатов 23 стран

Комментариев: 2
Министерство иностранных дел России вручило ноты протеста послам 23 стран, которые выдворили российских дипломатов из-за отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля.
МИД РФ вручило ноты протеста дипломатам 23 стран
МИД РФ вручило ноты протеста дипломатам 23 стран
МИД РФ

Россия в пятницу, 30 марта, объявила персонами нон грата дипломатов 23 стран мира в ответ на высылку российских дипломатов в связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России.

"30 марта в МИД России были вызваны руководители дипмиссий Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдовы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии", - говорится в сообщении.

Им были вручены ноты протеста и заявлено, что российская сторона объявляет персонами нон грата столько же сотрудников дипучреждений этих стран, сколько российских дипломатов они выслали.

"С учетом того, что в последний момент к перечисленным странам решили присоединиться Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, Россия оставляет за собой право на соответствующие шаги по данным государствам", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 марта МИД РФ вызвало послов стран, которые выдворили российских дипломатов.

Также РФ объявила о высылке 13 украинских дипломатов.

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Теги: Россия, Дипломатия, МИД РФ, дипломатические отношения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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dj_qwe    30.03.2018, 19:18
Оценка:  0
dj_qwe
Либо мир готовиться к войнушке, либо все решили дурью помаяться....второй вариант крайне не правдоподобный.
Letohradek    30.03.2018, 19:03
Оценка:  -1
Letohradek
Заодно с высылкой журналистов, надо закупать колючую проволоку, что бы ватаны не могли убегать из рашистского рая
ШКИПЕР*    30.03.2018, 19:00
Оценка:  +1
ШКИПЕР*
думаю переживут....
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