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Шварценеггеру сделали операцию на сердце – СМИ

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Актер прибыл в больницу для замены клапана в катетере. В ходе хирургического вмешательства возникли осложнения. Доктора решили срочно прооперировать его на открытом сердце.
Актер перенес операцию
Актер перенес операцию
gettyimages.co.uk

Актер и бывший американский губернатор Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает TMZ со ссылкой на источники, близкие к артисту.

Как стало известно, 70-летний актер оказался в медицинском центре Cedars-Sinai в четверг для замены клапана в катетере. В ходе хирургического вмешательства возникли осложнения, после чего доктора приняли решение срочно прооперировать Шварценеггера на открытом сердце.

Операция длилась несколько часов. В настоящее время состояние актера стабильное.

Шварценеггер уже переносил операцию на сердце в 1997 году.

Напомним, недавно Шварценеггер заявил, что съемки шестой части франшизы Терминатор стартуют в июне 2018 года.

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Теги: операция, сердце, Шварценеггер
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Источник: korrespondent.net

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