Шварценеггеру сделали операцию на сердце – СМИ

Актер прибыл в больницу для замены клапана в катетере. В ходе хирургического вмешательства возникли осложнения. Доктора решили срочно прооперировать его на открытом сердце.

Актер и бывший американский губернатор Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает TMZ со ссылкой на источники, близкие к артисту.

Как стало известно, 70-летний актер оказался в медицинском центре Cedars-Sinai в четверг для замены клапана в катетере. В ходе хирургического вмешательства возникли осложнения, после чего доктора приняли решение срочно прооперировать Шварценеггера на открытом сердце.

Операция длилась несколько часов. В настоящее время состояние актера стабильное.

Шварценеггер уже переносил операцию на сердце в 1997 году.

Напомним, недавно Шварценеггер заявил, что съемки шестой части франшизы Терминатор стартуют в июне 2018 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet