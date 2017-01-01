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Пожар в Кемерово: в больнице остаются пять человек

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В больнице находятся пять пострадавших в результате пожара в российском городе Кемерово. За психологической помощью после случившегося обратились 200 человек, сообщила министр здравоохранения РФ.
В больнице остается пять человек, пострадавших во время пожара в российском Кемерово
В больнице остается пять человек, пострадавших во время пожара в российском Кемерово

В больнице, по состоянию на пятницу, 30 марта, остаются пять человек, которые пострадали во время пожара в торговом центре Зимняя вишня в российском городе Кемерово. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, пишет РБК.

По ее словам, за психологической помощью после случившегося обратились 200 человек.

"Два тяжелых пациента, которые были в коматозном состоянии на искусственной вентиляции легких, мальчик Сережа 11 лет и 18-летний молодой человек Ваня Заварзин, - ...в состоянии пока средней тяжести, но уже переход в удовлетворительное состояние", - сообщила Скворцова.

Ранее сообщалось, что в России задержали генерального директора Кемеровского кондитерского комбината Юлию Богданову. Именно этому предприятию принадлежит здание торгового центра Зимняя вишня.

Напомним, 25 марта произошел пожар в ТРЦ Зимняя вишня в Кемерово. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

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Теги: Россия, дети, Минздрав, Больница, пострадавшие, Кемерово, пожар в кемерово
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Источник: korrespondent.net

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