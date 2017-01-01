Канада готова расширить санкции против РФ

Правительство Канады готово наложить дополнительные санкции, чтобы поддерживать давление на РФ. Сейчас под действие канадских санкций подпадают более 300 физических, юридических лиц из России и Украины.

Канада, в случае необходимости усиления давления на Россию, готова наложить дополнительные санкции на сторонников кремлевского режима. Об этом в пятницу, 30 марта, публикует Укринформ со ссылкой на ответ правительства Канады.

"Правительство Канады готово наложить дополнительные санкции, которые потребуются, чтобы поддерживать давление на Россию. Канада принимает решение о санкциях в тесном сотрудничестве с международными партнерами и союзниками, в том числе G7, НАТО и ЕС", - говорится в документе.

В настоящее время под действие канадских санкций подпадают более 300 российских и украинских физических и юридических лиц.

"Эти меры будут оставаться в силе, пока не будут отменены, а их продолжительность непосредственно привязана к полному выполнению Россией своих обязательств в соответствии с Минскими соглашениями, а также уважению суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что Канада не признает законности проведения выборов президента России на территории аннексированного Крыма.

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