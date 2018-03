Лондонский аэропорт эвакуировали из-за пожара

В пятницу, 30 марта, в лондонском аэропорту Станстед произошел пожар. Об этом сообщила администрация воздушной гавани в соцсети Twitter.

"Из-за пожара на стоянке маршрутных автобусов, площадка перед терминалом и окружающая территория, в том числе часть здания терминала, эвакуируются в связи с задымлением. Мы в срочном порядке начали расследование и скоро сообщим подробности", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, сгорел автобус, который привозил в аэропорт пассажиров.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Была проведена эвакуация.

