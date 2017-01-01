Суд арестовал судно Норд, задержанное в Азовском море

Суд арестовал рыболовецкое судно Норд, которое было задержано украинскими пограничниками в Азовском море, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины.

В пятницу, 30 марта, суд арестовал рыболовецкое судно Норд, которое было задержано украинскими пограничниками в Азовском море. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган со ссылкой на прокуратуру АР Крым.

"Сегодня судом удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым, которым на это судно нарушителя наложен арест", - написала она.

Прокуратура АРК: Продовжуємо роботу щодо затриманого судна «НОРД», зокрема сьогодні судом задоволено клопотання прокуратури АР Крим, яким на дане судно порушника накладено арешт. Далі буде... pic.twitter.com/UDK5P2rnYo — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 30 марта 2018 г.

Ранее РФ потребовала от Украины немедленно освободить членов экипажа задержанного в Азовском море рыболовного судна Норд.

Напомним, ранее корабль морской охраны Госпогранслужбы в украинских водах Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом России, на борту которого находится экипаж из 10 человек. Вскоре ФСБ РФ возбудило уголовное дело в отношении сотрудников ГПСУ, которые задержали крымский сейнер Норд в Азовском море.

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