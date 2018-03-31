Штат Массачусетс присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом против украинского народа. Губернатор выдал соответствующую прокламацию.

Американский штат Массачусетс признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом в четверг, 29 марта, сообщили в посольстве Украины в США.

"Еще один американский штат присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 гг. геноцидом против украинского народа. Губернатор штата Массачусетс Чарльз Бейкер выдал соответствующую прокламацию", - говорится в заявлении.

Так, по состоянию на сегодня Голодомор в Украине признан геноцидом в таких штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне и Пенсильвании.

Cмотрите фотогалерею: Американский штат признал Голодомор в Украине геноцидом

Ранее президент Петр Порошенко во время рабочего визита в Вену призвал австрийский парламент признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

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